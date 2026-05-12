Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı
Türkiye'nin milli judocuları, 2026 IBSA Judo Grand Prix'te 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Gülhan Atasayar gümüş, Zeynep Bozdemir ise bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'daki organizasyonda ilk gün müsabakalarında milli sporculardan Gülhan Atasayar, J2 kadınlar 60 kiloda gümüş madalya elde etti.
J2 kadınlar 52 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Bozdemir ise bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak