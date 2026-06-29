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Ümit milli judocular, İspanya'da tatamiye çıkacak

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Türkiye'yi 15 sporcuyla temsil eden milli judocular, İspanya'nın Gran Canaria adasında düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Milli judocular, İspanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, İspanya'nın Las Palmas ilinde bulunan Gran Canaria adasında gerçekleştirilecek. Şampiyonada, 43 ülkeden 425 judocu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye adına tatamiye çıkacak 9'u kadın 15 sporcu şöyle:

Kadınlar: Havva Sena Tokmak, Elçin Karakazan (40 kilo), Yağmur Yılmaztürk (44 kilo), Ayşenur Boşküp (52 kilo), Elif Kılıç, Ezgi Topçu (57 kilo), Sevim Margaret Bilen (63 kilo), Döndü Melike Özbudak (70 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo).

Erkekler: Süleyman Doğru, Taha Baran Aşık (50 kilo), Ramazan Aykut Gür, Bilal Efe Asırlı (60 kilo), Yiğit Erdal Günuğur (66 kilo), Tahsin Efe Yılmaz (73 kilo).

Şampiyona, 2 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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