Milli Judocular Çekya'dan 2 Altın, 1 Gümüşle Döndü

Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'daki organizasyonda Münir Ertuğ erkekler +100, Tuğçe Beder kadınlar 48, Ayten Mediha Yeksan 63 kiloda finalde yarıştı.

Münir Ertuğ, finalde Hırvat rakibi Mikita Sviryd'i, Tuğçe Beder ise Fransız Laura Espadinha'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ayten Mediha Yeksan da final mücadelesinde Fransız rakibi Sarah Leonie Cysique'ye yenilerek gümüş madalya elde etti.