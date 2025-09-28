Haberler

Milli Judocular Çekya'dan 2 Altın, 1 Gümüşle Döndü

Türkiye judocuları, Çekya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 2 altın madalya kazanırken, 1 gümüş madalya da elde etti. Münir Ertuğ ve Tuğçe Beder altın madalyaların sahipleri oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'daki organizasyonda Münir Ertuğ erkekler +100, Tuğçe Beder kadınlar 48, Ayten Mediha Yeksan 63 kiloda finalde yarıştı.

Münir Ertuğ, finalde Hırvat rakibi Mikita Sviryd'i, Tuğçe Beder ise Fransız Laura Espadinha'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ayten Mediha Yeksan da final mücadelesinde Fransız rakibi Sarah Leonie Cysique'ye yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
