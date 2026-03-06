Haberler

Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

Güncelleme:
Türkiye, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Gençler Kupası'nda 10 judocu ile temsil edilecek. Turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.

Milli judocular, yarın Portekiz'de başlayacak Avrupa Gençler Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Portimao kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, 8 Mart Pazar günü sona erecek.

Toplamda 23 ülkeden 355 sporcunun katılacağı turnuvada Türkiye'yi 10 judocu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kadınlar: Şevval Erdoğmuş (48 kilo), Merve Kaya (48 kilo), Hayrun Nisa Ardıç (+78 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Eda Naz Topalsalihoğlu (52 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo)

Erkekler: Ömer Faruk Turgutlu (73 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Atilla Dinç (90 kilo), Mahmutcan Maden (+100 kilo)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
