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Milli judocu Sema Nur Yüksel, Dakar 2026'da kadınlar 44 kiloda altın madalya kazandı

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Milli judocu Sema Nur Yüksel, Dakar 2026'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 44 kilo finalinde Ürdünlü Houda Wshah'ı yenerek altın madalya kazandı. Organizasyonun ikinci gününde tatamiye çıkan Sema Nur, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu Sema Nur Yüksel, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) altın madalya elde etti.

Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonun ikinci gününde milli judocu Sema Nur Yüksel, kadınlar 44 kilo finalinde tatamiye çıktı.

Finalde Ürdünlü Houda Wshah'ı yenen Sema Nur, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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