Milli halterciler Yusuf Fehmi Genç ile Kaan Kahriman yurda döndü

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç ile 79 kiloda gümüş madalya elde eden Kaan Kahriman yurda döndü.

Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç, erkekler 71 kilo kategorisinde silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu. Kaan Kahriman ise erkekler 79 kiloda koparmada 156 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti.

Bugün yurda dönen başarılı halterciler, İstanbul Havalimanı'nda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kaan Kahriman: "Bu maç 23 Nisan tarihine geldiği için de çok mutluyum"

Duygularını paylaşan gümüş madalya sahibi Kaan Kahriman, "Bu seneki 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda koparmada ikincilik elde ettim. Benim için gerçekten güzel ve zorlu bir maçtı. Çok heyecan verici ve çok zevkliydi. Bu maç 23 Nisan tarihine geldiği için de çok mutluyum. Hem kendime ve geri kalan tüm çocuklara armağan etmek istiyorum" dedi.

Yusuf Fehmi Genç: "Ülkemizi güzel bir şekilde temsil ettim"

2 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olarak yurda ayak basan Yusuf Fehmi Genç ise, "Ülkemizi güzel bir şekilde temsil ettim. Şimdi yurda dönüş yaptık. Birazdan Ankara'ya iniş yapacağız. Mansur Başkanımızla da kulüp yönetimimizle de görüşeceğiz. Hepsine buradan teşekkür ederim. Özellikle milli takım antrenörlerimize çok teşekkür ederim. Teknik heyete, federasyon başkanımıza teşekkür ederim. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

"Rakiplerimi kolay bir şekilde geçebildim"

Yarışma sürecinde yaşadıklarını anlatan Genç, "Yarışma benim için kolay geçti. Rakiplerimi kolay bir şekilde geçebildim. Güzel bir totale ulaştım, güzel sonuçlar elde ettim. Ülkemize de Avrupa şampiyonluğunu getirdim. İstiklal Marşımızı okuttum. Güzel, gurur verici bir andı benim için. Ülkemize tekrar geri dönüş yaptık. Şimdi önümüzde Akdeniz Oyunları var. Ardından da Büyükler Dünya Şampiyonası var. İki yarışma da çok önemli. Özellikle Dünya Şampiyonası çok önemli. Çünkü kota müsabakası olacak. Kota maçlarımız başlıyor, olimpiyat için bir basamak bu. O yüzden güzel bir şekilde hazırlanmamız lazım. Tekrardan antrenmanlara dönüp çalışmalara devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim destek veren herkese" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı