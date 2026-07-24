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Kadın halterciler Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kadın halterciler Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Milli Kadın Halter Takımı, Akdeniz Oyunları ile Dünya Halter Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Milli Kadın Halter Takımı, Akdeniz Oyunları ile Dünya Halter Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarına devam ediyor.

Milli sporcular, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli takım teknik direktörü Ferhat Coşkun ile antrenörler İsa Makal ve Ekrem Ağıllı yönetimindeki kampı ziyaret eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü, milli takıma güvendiğini vurgulayarak, "Kadın Milli Takımımızın kamp çalışmalarını yerinde görmekten büyük mutluluk duydum. Sporcularımızın çalışma performansları, disiplini ve hırsı bizleri son derece memnun ediyor. Teknik ekibimiz, sporcularımızı en iyi şekilde Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlıyor. İnanıyorum ki kadın haltercilerimiz, ülkemizi her iki organizasyonda da en iyi şekilde temsil ederek madalya kürsüsünde yer alacak ve bizlere yeni gururlar yaşatacaktır. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcularımızın başarıya ulaşması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Şimdiden teknik ekibimize ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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