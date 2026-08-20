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Milli Haltercilerden Avrupa'da 6 Altın Madalya

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Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti.

Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu açıklamasına göre, başkent Priştine'de gerçekleştirilen organizasyonda 45 kiloda mücadele eden Ecrin Naz Şahin, koparmada 65, silkmede 79, toplamda ise 144 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı.

Ecrin Naz Şahin, koparma ve silkmedeki dereceleriyle 2 Avrupa rekoru kırdı.

Yıldızlar kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Asel Şenel de koparmada 66, silkmede 76, toplamda 142 kilo kaldırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 66 kilolukyla Avrupa rekoru kırdı.

Kaynak: AA
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