Haberler

Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek Dünya Şampiyonu Oldu

Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek Dünya Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'in Forde şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kilo ile rekor kırarak dünya şampiyonu oldu. Özbek, koparmada 145 kilo ile altın madalya kazanırken, silkmede 179 kilo ile gümüş madalya aldı.

MİLLİ Halterci Muhammed Furkan Özbek rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

Norveç'in Forde şehrinde devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek toplamda elde ettiği 324 kilo ile rekor kırarak Dünya şampiyonu oldu ve İstiklal marşımızı Norveç'te okuttu.

Erkekler 65 kiloda yarışan Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile altın ve toplamda 324 kiloluk rekorla Dünya şampiyonluğunu elde etti. Sporcumuz silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu sıklette diğer sporcumuz Ferdi Hardal ise koparma müsabakasını 135 kilo ile dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Derbide Galatasaray'a soğuk duş, kırmızı kart çıktı

Galatasaray'a sahasında soğuk duş! Kırmızı kart
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.