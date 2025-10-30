Milli Halterci Engin Kara, Avrupa Şampiyonası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
Engin Kara, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda podyuma çıkarak koparmada 136 ve toplamda 300 kiloluk derecelerle 2 bronz madalya elde etti.
Milli halterci Engin Kara, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Engin Kara, koparmada 136 ve toplamda 300 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli halterci, silkmede 164 kiloluk kaldırış yaptı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor