Milli halterci Aysel Özkan Romanya'da 2 gümüş madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aysel Özkan, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti. 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda yarışan Özkan, koparmada 93 kilo, toplamda ise 206 kiloluk derecelerle başarılı bir performans sergiledi. Silkmede ise 113 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.