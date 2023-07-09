Milli güreşçiler Macaristan'da bronz madalya kazandı

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son günü grekoromen stilde 2 bronz madalya kazandı. Yusuf Mert Kaya 41 kiloda, Mesut Söğüt ise 62 kiloda rakiplerini mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son günü grekoromen stilde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 41 kiloda Yusuf Mert Kaya, Bulgaristan'dan Kaloyan Biserov Borisov'u mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Milli sporculardan 62 kiloda mindere çıkan Mesut Söğüt de Ermenistan'dan rakibi Aram Sargsyan'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.