Milli güreşçiler kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen söyleşide gençlerle biraraya gelen milli güreşçiler, mobil kan bağış aracında kan bağışladı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından "Zonguldak'ta birbirimize candan bağlıyız" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye milli güreşçiler Adem Kara, Serhat Balcı, Fatih Çakıroğlu, Abdullah Güngör ve 4 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Recep Kara katıldı.

Genç sporcular söyleşide milli güreşçilere sorular yöneltti. Güreşe başlama hikayesi sorulan Recep Kara, günümüzde sporun meslek olarak da yapıldığını ifade ederek, "Günümüzde artık spor artık meslek olarak da icra edilebiliyor. Çünkü biz 9-10 yaşında spora başladık ama bu işi meslek olarak yaptık. Hem ülkemizi ulusal hem de uluslararası arenada başarıyla temsil ettik. Aynı zamanda da bu işten para kazandık. Ailemizi bu yolda geçindirdik. O yüzden spora başladığınız için size teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da kabiliyeti olan gençler bu işi meslek olarak yapabilirler. Güzel bir meslek. Hangi dalını yaparsanız yapın hem sağlıklı oluyorsunuz hem meslek olarak devam ediyorsunuz. Hem sosyalleşiyor, hem de dünyayı görüyorsunuz. Spor yapmayan arkadaşlarımıza da yapmalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.

Olumsuz alışkanlıklardan uzak durması için çocuk yaşta ailesinin spora yönlendirdiğini ifade eden Fatih Çakıroğlu da "Bizi babamız bu işe yönlendirirken şampiyonluk veya başarı için değil kötü alışkanlıklardan uzak durmak için yönlendirdiler. Spor bizi kötülüklerden uzaklaştırdı ve başarılı olduk. Hepiniz buna yönelik olarak kötü arkadaş, kötü alışkanlıklardan uzak kalırsınız. Sağlıklı ve başarılı olursunuz" şeklinde konuştu.

Milli sporculara olimpiyatlarda altın madalya sorusu

Katılımcılardan bir genç, Türkiye'nin Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanamamasının sebebini sordu. Gencin sorusunu yanıtlayan milli güreşçi Abdullah Güngör, "Biz İBB Spor Kulübü olarak olimpiyatlarda üçüncülük madalyası elde ettik. Buse Çavuşoğlu bizim sporcumuz. Gönül isterdi altın almak ama üçüncü oldu. Zaten olimpiyat tarihinde en çok madalya alan branş güreştir. Madalya alamamızın nedenini devlet büyüklerimizin gerekli önlemleri almaları halinde daha iyi fizibilite çalışması yapıp daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Söyleşide, düzenli kan bağışı yapan milli güreşçi Abdullah Güngör'e madalya takdim edildi. Söyleşi sonrası milli sporcular Kızılay'ın kan toplama aracında kan bağışladı. - ZONGULDAK