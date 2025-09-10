Milli Güreşçiler Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'da Minde Reyonu

Milli güreşçiler, yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele edecek.

Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit ile ağır sıklette yıllarca önemli başarılar elde eden milli takım, jenerasyon değişiminin ardından Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak.

Sporculuk döneminde 3 dünya şampiyonluğu elde eden ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül, Dünya Şampiyonası kafilesinde ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu başkanı olarak yer alacak.

Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu yaşayan ve 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda jübile yapan "İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinden sorumlu asbaşkan olarak bu kez arkadaşlarına tribünden destek verecek.

2028 ve 2032 olimpiyatlarının kadrosunun oluşturulmasının amaçlandığı milli takımda çok sayıda sporcu ilk kez büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Kafilede tek dünya şampiyonu var

Milli takımın kadrosundaki sporculardan sadece Buse Tosun Çavuşoğlu'nun dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2023'te yapılan olimpik sıkletlerin de yer aldığı son Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse, Hırvatistan'a ay-yıldızlı kafiledeki tek dünya şampiyonu sporcu olarak gidecek.

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının kadın güreşçisi seçilen Buse, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.

Kariyerlerinde dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçiler Ali Cengiz ve Burhan Akbudak ise sakatlıkları nedeniyle Zagreb'deki organizasyonda mücadele edemeyecek.

Kadroda yer alan güreşçilerden Soner Demirtaş, Evin Demirhan Yavuz, Selçuk Can, Enes Başar ve Ahmet Yılmaz'ın da dünya üçüncülükleri bulunuyor.

En fazla dünya şampiyonluğu yaşayanlar

Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde milli sporcular, 61 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp, organizasyonda en fazla altın madalya kazanan Türk güreşçi ünvanını elinde tutuyor.

Türk güreş tarihinde Hüseyin Akbaş 4, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Mustafa Dağıstanlı ve Selçuk Çebi ise 3'er dünya şampiyonluğu elde etti.

Millilerin son Dünya Şampiyonası performansı

Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya aldı.

Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan Güreş Milli Takımı, yine Belgrad'da yapılan ve 4'ü altın toplam 7 madalya kazandığı 2022 Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile üç ağır sıklette de şampiyonluk yaşadı. Grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer alan milli takım, bu kategoride 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya

Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 7-13 Nisan tarihlerinde yapılan 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler; 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya aldı.

Takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde eden Türkiye'nin tek altın madalyası, Dünya Şampiyonası'nda da grekoromen stil 63 kiloda mücadele edecek Kerem Kamal'dan geldi.

Kadro

2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Hasan Berk Kılınç

97 kilo: Abdulkadir Çebi

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır