Milli Güreşçiler Adar ve Aktürk, Hırvatistan'da ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıracak

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli güreşçileri Yasemin Adar Yiğit ile Feyzullah Aktürk, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Geçtiğimiz yıl da Avrupa şampiyonluğunu göğüsleyen sporcuların, bu yılda minderde Türk bayrağıyla zafer turu atması bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli takımda yer alan sporcularından Yasemin Adar Yiğit ile Feyzullah Aktürk, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılmak için Hırvatistan'ın Zagreb şehrine gitmeye hazırlanıyor. 17-23 Nisan günleri arasında mindere çıkacak olan güreşçiler, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek.

Yasemine 6. Avrupa şampiyonluğunu almaya gidiyor

Serbest Stil Kadınlar kategorisinde 76 kilogramda mücadele edecek olan Yasemin Adar Yiğit, daha önce 5 kez göğüslediği Avrupa şampiyonluğu madalyasını, 6. kez kazanmak için ter dökecek. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya sahibi ve 2017 ile 2022 yılları dünya şampiyonluğu olan Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın en güçlüleri arasında yer alıyor.

Aktürk, altın madalyayı göğüsleyecek

Kurtdereli Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 24 yaşındaki Feyzullah Aktürk, Serbest Stil Erkekler kategorisinde 92 kilogramda mindere çıkacak. Geçtiğimiz yıl büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonasına katılan Feyzullah Aktürk, büyük bir başarı elde ederek altın madalyanın sahibi olmuştu. Aktürk'ün, bu yıl da aynı başarıyı elde etmesi bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcuları Yasemin Adar Yiğit ve Feyzullah Aktürk'ün, şampiyonluk madalyasını alarak minderde Türk bayrağıyla zafer turu atması bekleniyor. - BALIKESİR