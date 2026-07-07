Milli güreşçi Üzeyir Ayberk Bostan, Kuzey Makedonya'da bronz madalya kazandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Üzeyir Ayberk Bostan, grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'te yapılan şampiyonada Üzeyir Ayberk Bostan, ilk turda Bulgar rakibi Mihail Vasilev Kralev'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Ivan Yankovskyi ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine mağlup olarak bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya maçında Azerbaycanlı Museyi Kazım Huseyn ile karşılaşan Üzeyir Ayberk Bostan, 1-1 sona eren müsabakada ilk puanı alan sporcu olmanın avantajıyla rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 12 Temmuz Pazar günü sona erecek.