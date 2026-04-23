Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama

ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, finalde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Turnuva boyunca güçlü rakiplerini geride bırakan Kayaalp, bu zaferle 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Milli güreşçinin sevenleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Mehter Takımı eşliğinde çiçeklerle karşıladı.

Kayaalp, havalimanı çıkışında bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Kayaalp, kırılamaz denen bir rekoru kırdığını söyleyerek, "Allah'a şükürler olsun 13'üncü kez bu zafere ulaştım. 15 kez final yapıp, 13 kez Avrupa Şampiyonu olarak grekoromen gibi zor bir branşta bunu elde eden ilk güreşçi olarak tarihe geçmek, ülkemizi temsil etmek ve bir Türk sporcusu olarak bunun olmasını sağlamak beni çok mutlu etti. Emeklerimin karşılığını almış oldum. Aslında çıkıp güreşmek kolaydı. 2023'te en son Avrupa şampiyonluğumu kazanmıştım. 12'nci kez kazanarak o zaman egale etmiştim ama ondan sonraki süreçte birçok şey geçti başımdan. Bu süreçte hiçbir zaman yılmadım. Bıktığımız zamanlar oldu ama bu küçük yavrumun (kızı) duası beni her zaman ayakta tuttu. Ona 'Tekrar şampiyon olacağım' diye bir söz vermiştim. Allah'a şükürler olsun, yılmadım. 4-5 aydır da neredeyse eve gidemedim. Çocuklarımdan ve ailemden ayrı kaldım. Bu rekoru ülkeme kazandırmak için elimden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdim. Artık uzun yıllar boyunca Avrupa şampiyonluğu bir Türk güreşçide kalmış olacak. Bundan dolayı da çok mutluyum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı