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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e büyük şok! 4 yıl minder yüzü göremeyecek

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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e ağrılarını dindirmek için kamp hazırlığında kullandığı madde nedeniyle 4 yıl men cezası verildi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e ağrılarını dindirmek için kamp hazırlığında kullandığı madde nedeniyle 4 yıl men cezası verildi.

4 YIL MEN EDİLDİ

Uluslararası Test Ajansının açıklamasına göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi, 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde "Trimetazidine" isimli yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verdi.

Karara göre Kayaalp, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar spor müsabakalarından men edildi. 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı da alınırken Rıza Kayaalp bu konuda DHA'ya açıklama yaptı.

"HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİM"

36 yaşındaki şampiyon sporcu ceza bildiriminin kendisine de ulaştığını söylerken, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Bunun sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok. Ama sona geldiğim spor kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle geçici men cezası almış ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e büyük şok! 4 yıl minder yüzü göremeyecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyusuf erdin:

yaptıysan acısını çekeceksin

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

mindere gerek yok kilim üstüne yatsın.

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Haber YorumlarıKimesterseni:

gercekten yazik, yuzumuzu gulduren gogsumuzu kabartan sporcusun, Allah yardimcin olsun

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