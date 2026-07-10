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İlayda Çin, Avrupa üçüncüsü

İlayda Çin, Avrupa üçüncüsü
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U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi İlayda Çin, bronz madalya kazandı.

U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi İlayda Çin, bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na Ukraynalı Daryna Zaishla karşısında aldığı tuş galibiyetiyle başlayan İlayda Çin, çeyrek finalde Avrupa ikincisi Litvanyalı Greta Tverskyte'ye 6-5 mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinin ardından bronz madalya mücadelesi verme hakkı elde eden milli güreşçi Çin, bronz madalya maçında Azerbaycanlı Zehra Karımzada'yı çekişmeli geçen karşılaşmada 11-9 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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