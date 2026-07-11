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Milli güreşçi Ebubekir Gür'den Kuzey Makedonya'da gümüş madalya

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Milli sporcu Ebubekir Gür, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Ebubekir Gür, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada erkekler serbest stil 57 kiloda Ebubekir Gür, finalde 20 yaş altı dünya şampiyonu Rus sporcu Magomed Saliakh Ozdamirov ile karşılaştı.

Ebubekir, çekişmeli geçen mücadeleden mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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