Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Tiran'da bronz madalya aldı

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda üçüncü olan Buse Tosun Çavuşoğlu: - "Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Eksiklerimle bu turnuvada yüzleştim"

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncülük müsabakasına çıktı.

Macar Karolina Pok'u son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla 9-6 yenerek üçüncü olan Buse, Avrupa şampiyonalarında 4'üncü bronz madalyasını kazandı.

Milli güreşçi, organizasyon tarihindeki toplam madalya sayısını ise 7'ye (1 altın, 2 gümüş, 4 bronz) çıkardı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün çeyrek finalde Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Polonyalı Wiktoria Choluj'a yenildi.

"Eksiklerimi gördüm"

Kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan Buse, Tiran'daki bronz madalya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Bu turnuvada istediğim gibi performans gösteremedim, Avrupa şampiyonu olmayı bekliyordum. Eksiklerimi gördüm." dedi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden mili sporcu, "Kadın Güreş Mili Takımı olarak olimpiyatlarda başarıya emin adımlarla ilerliyoruz. Bu madalyayı babama armağan ediyorum. Madalya aldım ama çok büyük eksiklerim var. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Eksiklerimle bu turnuvada yüzleştim. İkinci dünya şampiyonluğum için hocalarımla bu eksiklerimi tamamlayacağım. Çok şükür buradan elim boş dönemedim. Hedefim bronz madalya değildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi

İstanbullular müjde! Tarih verildi, teslim edilmeye başlanıyor
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan saldırı! Terör örgütü katliam yaptı, çok sayıda ölü var
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan saldırı! Terör örgütü katliam yaptı, çok sayıda ölü var
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım