Milli güreşçi Bükrenaz Sert, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bükrenaz Sert, Ürdün'de düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mücadele ederek finalde ABD'li rakibine yenilse de gümüş madalya kazandı. Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.