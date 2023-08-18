Milli güreşçi Bükrenaz Sert, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Spor Haberleri
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bükrenaz Sert, Ürdün'de düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mücadele ederek finalde ABD'li rakibine yenilse de gümüş madalya kazandı. Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.
Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Bükrenaz Sert, gümüş madalya kazandı.
U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilogramda Bükrenaz Sert, finalde Birleşik Amerikalı rakibi Amit Elor ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 72 kilogramda madalya kazanan sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.