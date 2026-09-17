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Milli güreşçi Alperen Atar ile Alperen Tokgöz, Rusya'da bronz madalya kazandı

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Milli güreşçiler Alperen Atar ile Alperen Tokgöz, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Ahmet Kadirov Turnuvası'nda birer bronz madalya aldı.

Milli güreşçiler Alperen Atar ile Alperen Tokgöz, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Ahmet Kadirov Turnuvası'nda birer bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Grozni kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan serbest stil 86 kiloda Alperen Atar ile serbest stil 97 kiloda Alperen Tokgöz, üçüncü olarak madalya aldı.

Grozni'de 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Doğan Uzun ise turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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