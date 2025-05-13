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Milli Golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'deki Turnuvaya Katılıyor

Milli Golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'deki Turnuvaya Katılıyor
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Türkiye'yi temsil eden milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen 'The G4D Open' turnuvasına katılmak üzere İngiltere'ye gidiyor. Turnuva, 17 Mayıs'ta sona erecek ve 18 ülkeden 80 sporcu mücadele edecek.

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından İngiltere'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak "The G4D Open", Buckinghamshire kentindeki Woburn Golf Kulübünde yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, 18 ülkeden toplam 80 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil edecek. Milli sporcuya, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü İdris Topar eşlik edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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