Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
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Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, hayatını birleştirdiği Ceren Azak ile dünyaevine girdi.

Portekiz Ligi ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bugün Ceren Azak ile dünyaevine girdi.

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nişanlanan çift, bugün Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen törenle mutluluğa 'evet' dedi. Törene spor dünyasından önemli isimlerde katılırken, sevenleri Kerem Aktürkoğlu'nun mutluluğunu paylaştı.

İşte Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın düğününden ilk kare;

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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