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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı idmana katılmadı

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maç için bugün Bologna'ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'deki son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı. Ay-Yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi. A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TSİ 20.00'de Renato Dall'Ara Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım oyuncuları, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı idmana katılmadı

İSTANBUL,

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maç için bugün Bologna'ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'deki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı. Ay-Yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TSİ 20.00'de Renato Dall'Ara Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım oyuncuları, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Türk Hava Yolları Vincenzo Montella Hakan Çalhanoğlu Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Milli Takım Türkiye Bologna İtalya Spor Güncel Haberler

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