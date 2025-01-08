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Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı

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Türkiye A Milli Takımı futbolcusu ve Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağları koptu. Bu durum nedeniyle milli futbolcunun sezonu kapandığı belirtildi.

Türkiye A Milli Takımı futbolcusu Enes Ünal, forma giydiği Bournemouth'ta antrenman sırasında sakatlandı.

SEZONU KAPATTI

Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Çapraz bağları kopan milli oyuncu sezonu kapattı. Relevo'da yer alan habere göre; Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Çapraz bağları kopan milli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.

Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bournemouth, antrenmanda sakatlık yaşayan Enes Ünal'ın sağ diz çapraz bağında yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

boşa para kazandı yıllarca yurt dışında yaşadı bal yapmayan arı

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Haber YorumlarıSeko:

Milli takım bişey kaybetmedi nasılsa milli takımda varlığı yokluğu belli bile değil ne gol ne asist hiçbir katkısı yok...

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