Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı
Türkiye A Milli Takımı futbolcusu ve Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağları koptu. Bu durum nedeniyle milli futbolcunun sezonu kapandığı belirtildi.
Türkiye A Milli Takımı futbolcusu Enes Ünal, forma giydiği Bournemouth'ta antrenman sırasında sakatlandı.
SEZONU KAPATTI
Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Çapraz bağları kopan milli oyuncu sezonu kapattı. Relevo'da yer alan habere göre; Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Çapraz bağları kopan milli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Bournemouth, antrenmanda sakatlık yaşayan Enes Ünal'ın sağ diz çapraz bağında yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.