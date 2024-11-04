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Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor

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Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün devre arasında İngiliz devi Liverpool'a transfer olabileceği iddia edildi. Orkuni Premier Lig ekibinin teknik direktörü Arne Slot ile Feyenoord'da 3 sezon çalışmış ve ikili birlikte şampiyonluklar yaşamıştı.

Kariyerini Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica'da sürdüren milli futbolcu Orkun Kökçü, için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

DEVRE ARASINDA LİVERPOOL'A GİDEBİLİR

Orkun, devre arasında İngiliz devi Liverpool'a transfer olabilir. Football Insider'ın haberine göre; bir dönem Feyenoord'da birlikte çalıştığı Arne Slot ile yeniden buluşmak isteyen 23 yaşındaki orta saha, devre arasında Liverpool'un hamle yapmasını bekleyecek. Haberde Benfica'nın, milli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli isteyebileceği aktarılırken İngiliz ekibinin ise harekete geçmesinin olası olduğu söylendi.

BABASINDAN LIVERPOOL CEVABI

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, oyuncunun geleceğiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda "Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

ARNE SLOT İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Milli futbolcu, Arne Slot ile 3 sezon boyunca Feyenoord'da birlikte çalışmış ve bu dönemde Eredivisie şampiyonluğu ve Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

ORKUN'UN BENFICA RAKAMLARI

2023 yazında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euro karşılığında transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibiyle şimdiye kadar 56 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol attı ve 14 asist yaptı. Piyasa değeri 28 milyon euro olan Orkun'un takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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