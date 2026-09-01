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Deniz Gül: Çocukluk Hayalimi Gerçekleştirdim

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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül, sarı-kırmızılı takıma katılarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Dursun Özbek ise genç oyuncunun kulübe uzun yıllar hizmet edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yeni transferi milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı takıma transfer olarak "çocukluk hayalini" gerçekleştirdiğini söyledi.

Deniz Gül, imzayı atmasının ardından Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu aktaran 22 yaşındaki santrfor, "Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti. Başardık ve artık çok mutluyum. Öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Beni bugün havalimanında çok güzel karşıladılar. Onlarla da bir an önce statta görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Deniz Gül'ün çok kıymetli bir oyuncu olduğunu anlatarak "Stadımızda fotoğrafı var. Babasına da sordum. 2013 yılında çektirmiş. Deniz'in hayal kurduğu takıma gelmesi çok enteresan. Çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. Hem Galatasaraylı olması hem de böyle bir kulübün oyuncusu olması çok önemli. Onun için kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Tekrar başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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