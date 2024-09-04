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Milli futbolcu Arda Güler, Kopa Trophy adayları arasında yer aldı

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Milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.

Milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli olmaya başladı. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi. Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle:

"Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery."

Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

En iyi kulüp adayları:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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