Üye Girişi
Haberler

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında sarı kart gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Portekiz karşısında sarı kart gördü ve Çekya maçında oynayamayacak.

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Çekya karşılaşmasında oynayamayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Millilerde, müsabakanın 25. dakikasında sarı kart görev defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Abdülkerim, Çekya ile oynanacak grup son mücadelesinde forma giyemeyecek. - DORTMUND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdülkerim Bardakcı Portekiz Futbol Spor Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

 A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Küba, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Küba, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title