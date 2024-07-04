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Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş

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A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 yendiği maç sonrası futbolcularımıza ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Mücadeleden saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde İsmail Yüksek'in Kenan Yıldız'a küfrettiği duyuluyor.

A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda karşılaştığımız Avusturya'yı Merih Demiral'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktı.

KUTLAMALAR SOKAKLARA TAŞTI

Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından galibiyet kutlamalarına takımımızın yıldızları da dahil oldu. Sokağın ortasında horon teperken yan yana gelen futbolcularımız İsmail Yüksek ile Kenan Yıldız arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İSMAİL YÜKSEK, KENAN YILDIZ'A KÜFRETMİŞ

Mücadele sonrası eğlencenin tadını çıkaran futbolcularımıza ait ortaya yeni çıkan görüntülerde, takımın yıldızı İsmail Yüksek'in elinde küçük Türk bayrağı ile oynamaya çalışan Kenan Yıldız'a bayrağı nasıl tutması gerektiğini gösterdiği ve küfrettiği görülüyor. İsmail Yüksek'in Kenan Yıldız'a, "A....k....böyle tutcan" dediği duyuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek Kenan Yıldız Avusturya Hollanda Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

olabilir hayatta herkes günlük hayatta kullanıyor

15
2
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Sendikalı Değil Harranlı:

Bom boş haber

14
0
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Onemli Degil:

Guya Haber Yapip Reyting Alacaklar..Bizden de Size Gelsin Aynisi..

6
0
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