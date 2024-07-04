Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş

A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda karşılaştığımız Avusturya'yı Merih Demiral'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktı.

KUTLAMALAR SOKAKLARA TAŞTI

Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından galibiyet kutlamalarına takımımızın yıldızları da dahil oldu. Sokağın ortasında horon teperken yan yana gelen futbolcularımız İsmail Yüksek ile Kenan Yıldız arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İSMAİL YÜKSEK, KENAN YILDIZ'A KÜFRETMİŞ

Mücadele sonrası eğlencenin tadını çıkaran futbolcularımıza ait ortaya yeni çıkan görüntülerde, takımın yıldızı İsmail Yüksek'in elinde küçük Türk bayrağı ile oynamaya çalışan Kenan Yıldız'a bayrağı nasıl tutması gerektiğini gösterdiği ve küfrettiği görülüyor. İsmail Yüksek'in Kenan Yıldız'a, "A....k....böyle tutcan" dediği duyuluyor.