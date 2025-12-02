Milli Eskrimcilerden Danimarka ve Tunus'ta Başarı

Milli eskrimciler, Danimarka ve Tunus'ta düzenlenen organizasyonlarda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimci Furkan Yaman, Tunus'ta gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

Aynı organizasyonda Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Enes Talha Kalender ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Danimarka'da yapılan Yıldızlar Circuit Epe Takım Turnuvası'nda mücadele eden Zülal Can, Yağmur Yurttaş, Eda Ustabay ve Nil Aksan'dan oluşan milliler de altın madalya kazandı.