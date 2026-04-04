Milli eskrimciler, Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye Genç Erkek Eskrim Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda takım halinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Takım, İtalya'yı 45-44 mağlup etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda genç erkekler kılıç takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Furkan Yaman, Enes Talha, Kalender Berrak ve Candeniz Berrak'tan oluşan Genç Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında İtalya ekibini 45-44 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Şampiyona 9 Nisan'a Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
