Milli Dartçılarımız Dünya İkincisi Oldu

Milli dartçı Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda ikinciliği elde etti.

Güney Kore'de 23 Eylül'de başlayan Dünya Dart Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran katıldı.

Şampiyonanın genç erkekler eşli final müsabakasında İrlanda'ya 5-4 mağlup olan Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran dünya ikincisi oldu.