Milli Dartçılar Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Elazığlı milli dartçılar Bedirhan Nas ve Mahmut Demir, Slovakya'da düzenlenecek Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'nda başarılı olmak için yoğun tempoda antrenmanlarını sürdürüyor.

Hıdır Sever Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Bedirhan Nas, 2 yıl önce başladığı dart sporunda katıldığı birçok bölgesel yarışın yanı sıra 6 Türkiye şampiyonluğu, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Mahmut Demir ise Türkiye şampiyonlarında bir kez birinci, iki kez ikinci, üç kez de üçüncü oldu.

Demir, ayrıca il ve bölge yarışlarında çeşitli derecelerle 75 madalya kazandı.

Milli sporcular, son olarak 10 Eylül'de yapılan Elektronik Dart Milli Takım seçmelerinde başarılı olarak 26-31 Ekim'de Slovakya'da düzenlenecek Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dart salonunda antrenörleri İsmail Demir eşliğinde sürdüren milli sporcular, dünya şampiyonasında altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Tanınır oldum"

Bedirhan Nas, AA muhabirine, dart oynamanın kendisini mutlu ettiğini, bu sayede bedeninin de rahatladığını söyledi.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı spora ilk başlarda hobi olarak katıldığını anlatan Bedirhan, yarışmalarda derece elde etmenin motivasyonunu artırdığını belirtti.

Nas, şöyle devam etti:

"Katıldığım bütün yarışlarda derece elde etmeye başladım. Türkiye şampiyonalarında ilk madalyam üçüncülük oldu. Daha sonra 6 Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. Bu spor, okul başarımı da artırdı. Sosyal çevrem genişledi, yeni arkadaşlar edindim. Başarılarımla turnuvalarda tanınır oldum. Artık herkes beni tanıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Daha önce neredeyse arkadaşım yoktu."

Ders dışındaki bütün vakitlerini salonda geçirdiğini anlatan Bedirhan, bu branşta en iyisi olmak istediğini dile getirdi.

Bedirhan Nas, "Bu spor hayatımda en önemli aktivitedir. Mili sporcu oldum. Şimdi dünya şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim. Slovakya'da düzenlenecek şampiyonadan dereceyle dönmek istiyorum." dedi.

"Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

Mahmut Demir, spora 7 yıl önce milli takım antrenörü ağabeyi İsmail Demir'in yönlendirmesiyle başladığını belirtti.

İlk başlarda sporu eğlence amacıyla yaptığını anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamın verdiği görevleri yerine getirerek kendimi geliştirdim. Türkiye şampiyonluklarında dereceler elde ettim. Sürekli önüme daha büyük hedefler koydum. Hedeflerime adım adım ilerliyorum. Arkadaşlarımla birlikte haftanın 7 günü çalışıyorum. Ders saatlerim dışında zamanımı burada geçiriyorum. Hedeflerim için durmadan çalışıyorum. Şu an dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Az bir zaman kaldı. Onun için heyecanlıyım. Dünya şampiyonu olup ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İnşallah başaracağız."

"Kolay olmadı"

Antrenör İsmail Demir de sporcularının şampiyonaya hazır olduğunu dile getirdi.

Sporcularının Türkiye'nin en modern salonunda çalıştığını aktaran Demir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sporcularımız daha önce elde ettikleri Türkiye dereceleri sayesinde milli takım seçmelerine girerek başarılı oldu. Bu başarılar kolay olmadı. Sporcularımızla gece gündüz demeden emek verdi. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bu başarıları günde 4-5 saat düzenli antrenmanlarla elde ettiler. Dünya şampiyonasından da başarıyla dönmeyi istiyoruz."