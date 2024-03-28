Üye Girişi
Haberler

Milli Dartçı Süleyman Can Durmuş Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedi yıllık sporculuk kariyerine 75 madalya sığdıran milli dartçı Süleyman Can Durmuş, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Şanlıurfa'da yaklaşık 7 yıldır dartla uğraşan 16 yaşındaki Süleyman Can Durmuş, antrenörü ve aynı zamanda amcası Halil Durmuş gözetiminde müsabakalara hazırlanıyor. Türkiye'de katıldığı 82 müsabakanın yarısında şampiyonluğu göğüsleyen Durmuş, dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

Dartta zirveyi hedeflediğini anlatan ve 2022'den beri milli takımda olduğunu anlatan Durmuş, "70'den fazla Türkiye derecem var. 45 Türkiye şampiyonluğum var. 2022'de Avrupa şampiyonu oldum, ondan sonraki yıl da Avrupa üçüncüsü oldum. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Madalyalarımın ağırlığı 7-8 kilo ulaşıyor." diye konuştu.

"Evde de oynuyorlar"

Dart Milli Takım Antrenörü Halil Durmuş da yaklaşık 11 yıldır Türkiye'nin başarısı için bu alanda faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.

Hem yeğeni hem öğrencisi olan Süleyman Can Durmuş'un dereceleriyle gurur duyduğunu ifade eden teknik adam, yeğeninin gelecek vaat eden sporcuların başında geldiğini söyledi.

Süleyman'ın genç yaşta önemli dereceler elde ettiğini vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Süleyman gibi daha birçok sporcu yetiştirmek. Süleyman'ın uzun yıllar milli takıma hizmet etmesini sağlamak ve dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesi için elimizden geldiğince yetiştirmektir. Süleyman'ın ben hem amcasıyım hem de hocasıyım ama sahaya çıkarken her zaman takım içerisinde amcalık ikinci planda kalmıştır. Her zaman bana bir hoca olarak bana hitap etmiştir ve o şekil çalışmalarını sürdürmüştür. Amcalığının avantajı ekstradan babasıyla evde de beraber dart oynayabilmemizdir. Tabii evdeki ekstra oyun onun gelişimini daha da hızlandırdı, bugünkü dereceleri almasında çok ciddi şekilde etken oldu."

Kaynak: AA / Spor

Süleyman Can Şanlıurfa Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title