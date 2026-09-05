Türk briççilerden Polonya'da gümüş madalya

Polonya'da düzenlenen Dünya Briç Şampiyonaları Kadın İkili Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden Aslı Acar ve Berrak Erkan, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katowice kentinde gerçekleştirilen organiasyonda yarışan Aslı Acar ve Berrak Erkan ikinci olma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA