Milli Boksörlerden Çekya'da Başarı: 1 Altın ve 2 Bronz Madalya

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Türkiye boksörleri, Çekya'da düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Bedirhan Kalkan altın, Bayram Malkan ve Nurullah Oyan ise bronz madalya elde etti. Türkiye Boks Federasyonu, İngiltere'deki Dünya Boks Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli boksörler, Çekya'da düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 85 kiloda Bedirhan Kalkan altın madalya, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalyaya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Amacımız İngiltere'ye hazır bir şekilde gitmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu turnuvadan madalyalarla dönen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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