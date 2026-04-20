Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek

Türkiye, Brezilya'da düzenlenecek Dünya Boks Kupası'na kadın ve erkek kategorilerinde toplam 13 sporcu ile katılıyor. Şampiyona 26 Nisan'a kadar sürecek.

Milli boksörler, Brezilya'da bugün başlayacak Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Foz do Iguaçu kentinde 26 Nisan Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda, milli takımdan 6 kadın ve 7 erkek toplamda 13 milli sporcu ringe çıkacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Ayşen Taşkın (54 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Sema Çalışkan (65 kilo), Busenaz Sürmeneli (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Bilge Kağan Kanlı (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (80 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor

İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor