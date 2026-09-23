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Milli boksör Samet Gümüş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda bronza uzandı

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Bulgaristan'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov'a mağlup olarak bronz madalya elde etti. Daha önce bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Samet, erkekler 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan Samet, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla bitirdi. Bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.

Kaynak: AA
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