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Gençlerde Avrupa şampiyonu milli boksör Nilay Yaren, Akdeniz Oyunları'na odaklandı

Gençlerde Avrupa şampiyonu milli boksör Nilay Yaren, Akdeniz Oyunları'na odaklandı
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23 yaş altı Avrupa şampiyonu milli boksör Nilay Yaren Çam, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 10 Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu, İtalya'da düzenlenecek oyunlarda ülkesini temsil edecek.

Boksta 23 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğu elde eden milli sporcu Nilay Yaren Çam, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki milli sporcu, geçen yıl Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli boksör, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek.

Milli boksör Nilay Yaren Çam, AA muhabirine, ringe 54 kiloda çıktığını söyledi.

Anne ve babasının boksa ilgi duyduğunu belirten Nilay Yaren, "Annem ve babam boks maçlarını izlerdi. Ben bundan rahatsız olurdum, izlememelerini söylerdim. Daha sonra ben de boksa ilgi duymaya başladım. Onlar istemedi. Gizlice gittim, boks salonuna yazıldım. Başarılarım geldikçe beni desteklemeye devam ettiler." şeklinde konuştu.

Akdeniz Oyunları'na katılacağını anlatan Nilay Yaren, madalyayla ülkeye dönmek istediklerini vurguladı.

"Dünyada bence Türkiye kadın boksunda birinci sırada"

Bugüne kadar elde ettiği derecelerle ilgili bilgi veren Nilay Yaren, "2025 yılında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Yıllarca verdiğim emeğin karşılığını aldım. 2024 yılında Avrupa üçüncüsü olmuştum. Hedefim her sporcunun hayali gibi olimpiyat kürsüsüne çıkmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. En büyük hayalim ülkemin başarılı sporcularından biri olmak ve uzun yıllar bu başarıları devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da milli takım kampında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren milli sporcu, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ablalarımız bizim önümüzü açtı, çok başarılılar. Dünyada bence Türkiye kadın boksunda birinci sırada. Biz de alt takım olarak yetişiyoruz. Onların uluslararası arenalardaki başarıları bize daha çok destek verilmesini sağlıyor." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü tamamladığına işaret eden Nilay Yaren, "Şu anda Milli Eğitim Akademisinde öğretmen adayıyım. Seneye öğretmen olarak görevime başlamayı hedefliyorum. Öğrencilerimi spora teşvik etmeye, sporu sevdirmeye çalışacağım." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
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