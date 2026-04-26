Milli Boksör Kalkan: Rus hocanın yaptığı hareket olayları bu duruma getirdi

TRABZON'da dünkü olaylı boks müsabakasının ardından milli boksör Erhan Kalkan, açıklama yaptı. Yaşanalar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Kalkan, "Olayın başında Rus sporcunun hocasının o şekilde gelip, köşemize doğru yaptığı hareket olayı o duruma getirdi. Yaşananlardan ötürü üzgünüz, keşke yaşanmasaydı" dedi.

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için dün akşam saatlerinde Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3'üncü raundunda iddiaya göre, Rus ekibi rakiplerine harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Yaşanan gerginlik, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavgaya özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karıştığı kavga nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilirken, yaşananlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale ettiği, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

MİLLİ BOKSÖREDEN AÇIKLAMA

Boksör Emirhan Kalkan, dün yaşanan olaylara ilişkin sanal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Olayların başlangıç noktasının Rus köşesinden maç başında gelen sportmenlik dışı hareketler olduğunu ifade eden Kalkan, "Sağlık durumum gayet iyi bir problemim yok. İlk rauntta aldığım kafa ve diresek darbelerinden dolayı alnıma 4 dikiş atıldı. Olan olaylardan dolayı çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı. Öyle bir durumda Rus rakibin hocasının bizim köşemizde ne işi var? Koşarak geliyor ve hareket yapıyor. Böyle ortamlarda bir kıvılcım ortamı böyle alevlendirebiliyor. Bu sporda kazanmak da var kaybetmek de. Yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu varmış. Dünyadaki birçok boksör yenilebiliyor. Yenilmeyen çok az boksör var. Bunlar olabilen şeyler ama maalesef durum böyle oldu. İnsanlara güzel bir maç seyrettirmek istedim. Hiçbir zaman sahte maçtan yana olmadık" dedi.

'DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALMASINI BİLİRİZ'

Salonu kapasitesi üzerinde dolduran herkese teşekkür eden Kalkan, "Hiçbir maçtan kaçmadık. Çevremizde olan ve boksun içerisinde olan herkes bunu biliyor. Nasip işte. Olmadı. Ters bir yumruk aldım. Bunlar nasipte olan şeyler. Salon kapasitesinden fazla doluydu. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Dostlarımız salonu doldurdu. Biz inançlı insanlarız, hayırlısı Allah'tan. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Keşke yaşanmasaydı. Olabilecek şeyler. Düştüğümüz yerden kalmasını biliriz. Olayın başında Rus sporcunun hocasının o şekilde gelip, köşemize doğru yaptığı hareket olayı o duruma getirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı