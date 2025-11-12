Haberler

Milli Boksör Evin Erginoğuz, Altın Madalyası ile Van'a Döndü

Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Evin Erginoğuz, memleketi Van'da coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, Erginoğuz'un başarısıyla ülkesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan 23 yaşındaki milli boksör Evin Erginoğuz, memleketi Van'a geldi.

Şampiyonada kadınlar 60 kiloda altın madalya kazanan Erginoğuz, ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde karşılandı.

Milli boksör, tebrikleri kabul ederek, kendisini bekleyen arkadaşları ve sporseverlerle fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Yalçın Özdemir, altın madalyayla ülkesine dönen sporcunun önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Sporcuyu tebrik eden Özdemir, "Sporcumuz müsabakada altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı okutmuş. Biz de sporcumuzla gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz, diğer sporculara da örnek olacaktır. Başarılı bir sporcu yetiştirdiği için antrenörü Ayhan Öz'e teşekkür ederim." dedi.

Kendisini karşılayanlara teşekkür eden milli sporcu Erginoğuz ise, "Bu karşılama tarifsiz bir mutluluk. Müsabakalarda ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek büyük bir sorumluluktu. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Bu madalya bana ve takım arkadaşlarıma ışık kaynağı olacak. Bundan sonraki hedefim 2028'de yapılacak olimpiyatlarda marşımızı okutmak olacak. Bunun için daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

Boks milli takım antrenörü Ayhan Öz de sporcusu Erginoğuz'un başarısıyla herkesi gururlandırdığını ifade ederek, 2028'de yapılacak olimpiyatlara şimdiden hazırlanacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
