Üye Girişi
Haberler

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybederek gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu, Türk milli boksör ve Avrupa şampiyonudur. 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Kadınlar 50 kg kategorisinde mücadele etmektedir. Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Buse Naz Çakıroğlu, kısa sürede Türkiye'nin en başarılı kadın boksörlerinden biri haline gelmiştir. Başarıları arasında Avrupa ve dünya çapında çeşitli madalyalar yer almakta olup, Türkiye'de kadın boksunun tanınmasına ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Spor

Buse Naz Çakıroğlu Gümüş Paris Spor Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

ZİYA BAŞKAN:

Tebrikler

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos günün maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor) LTU hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar LTU açılımı ne? Galatasaray yenildi mi, Hatayspor Galatasaray'ı yendi mi? Galatasaray 2-1 Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? SMR hangi ülke? SMR açılımı ne? Volkan Demirel hangi takımın teknik direktörü oldu? Volkan Demirel hangi takımda? Hatayspor Teknik Direktörü kim? Özhan Pulat kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen kanal ne zaman, saat kaçta çıkıyor? (TV100 Canlı izle) Erman Toroğlu yok mu, neden yok? Erman Toroğlu kanal mı değiştirdi, hangi kanala geçti? Erman Toroğlu hangi kanalda, hangi platformda 2024-25? Erman Toroğlu EKOL TV Canlı izleme linkivar mı? GEO hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GEO açılımı ne? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cuma Milli Piyango sorgulama Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü? Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title