Milli pist bisikletçileri, Dünya Şampiyonası kotası için Çekya'da yarışacak

TOHM bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Takım sporcuları, Dünya Şampiyonası kotası açısından önem taşıyan GP Brno ve GP Austria yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, pist bisikletinde uluslararası başarıların artırılması, sporcuların üst düzey rekabet ortamında deneyim kazanması ve Türkiye'yi dünya bisikleti sahnesindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu doğrultuda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde hazırlıklarını sürdüren Milli Takım sporcuları, UCI takviminde yer alan ve Dünya Şampiyonası kotası açısından önem taşıyan organizasyonlarda mücadele edecek.

Milli sporcular, uluslararası yarış serisinin ilk ayağında Slovakya'da düzenlenen 9th Grand Prix Preov (C1) yarışlarında başarılı sonuçlara imza atarak önemli UCI puanları topladı. Ay-yıldızlı sporcular, elde ettikleri bu başarılı sonuçların ardından gözlerini Çekya'da düzenlenecek yarışlara çevirdi.

Milli sporcular Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, 12-13 Haziran 2026 tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek GP Brno (C1) ve 14 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek GP Austria (C2) yarışlarında ay-yıldızlı formayla piste çıkacak. Sporcular, Dünya Şampiyonası yolunda kritik önem taşıyan organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi ve puan hanesine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.

Yarış Programı:

12-13 Haziran 2026 - Çekya / GP Brno (C1)

14 Haziran 2026 - Çekya / GP Austria (C2)

Milli Takım Kadrosu

Sporcular:

Ramazan Yılmaz

Mustafa Tarakçı

Teknik Ekip

Antrenör: Mutlu Kadri Erçevik

Mekanik: Murat Yıldırım

Masör: Mesut Enes İpek

Emin Müftüoğlu: "Sporcularımızın her yarışta elde ettiği deneyim ve puanlar büyük önem taşıyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Dünya Şampiyonası kotası yolunda mücadele edecek milli sporcuların Türk bisikleti adına önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Pist bisikletinde uluslararası arenada elde edilen her başarı ve kazanılan her puan bizim için büyük değer taşıyor. Slovakya'da başarılı sonuçlar elde eden sporcularımızın Çekya'daki yarışlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda mücadele edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı