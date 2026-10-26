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Milli bilardocular Kökten ve Özdemir, Avrupa Pool Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

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Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gandia kentindeki Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir 2 bronz madalya kazandı. Yarı final maçlarını kaybeden milli sporcular bronz madalyanın sahibi oldu; organizasyon yarın sona erecek.

Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonasında 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gandia kentindeki organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8 top müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada yarı final maçlarını kaybeden milli sporcular Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizayon yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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