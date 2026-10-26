Milli bilardocular Kökten ve Özdemir, Avrupa Pool Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Milli bilardocular Kökten ve Özdemir, Avrupa Pool Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gandia kentindeki Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir 2 bronz madalya kazandı. Yarı final maçlarını kaybeden milli sporcular bronz madalyanın sahibi oldu; organizasyon yarın sona erecek.
Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonasında 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gandia kentindeki organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8 top müsabakaları yapıldı.
Şampiyonada yarı final maçlarını kaybeden milli sporcular Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizayon yarın sona erecek.
Kaynak: AA