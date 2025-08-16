Milli Basketbol Takımında Sakatlık ve Önlem Nedeniyle İki Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF), Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
