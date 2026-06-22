A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımı, hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son pencere maçları öncesinde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda yapılan çalışmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da takip etti.

A Erkek Milli Takımı, yarın Antalya'ya hareket ederek hazırlıklarını burada sürdürecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden milliler, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, ilk tur grubundaki son maçında ise 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son pencere maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe

21.00 Bosna Hersek - Türkiye

6 Temmuz Pazartesi

19.00 Türkiye - İsviçre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı