Milli Badmintoncular Avusturya'dan 3 Madalya ile Döndü

Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Avusturya Badminton Turnuvası'nda birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Mödling kentindeki organizasyonda çift kızlar kategorisinde Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen ikilisi, finalde Nimet Ergün-Gülsu Vural ile karşılaştı.

Dört milli sporcunun yer aldığı finalde Irmak Rana ve Yağmur Tuana, 21-7 ve 21-19'luk setlerle 2-0 galip gelerek altın, Nimet ve Gülsu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan tek kızlar kategorisinde de Irmak Rana Yemişen, bronz madalya kazandı.